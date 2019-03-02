Onları arkadan gelen taraftarlar kurtardı! İlk yaptıkları camları kırmak oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü, haftanın açılış maçında deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti. Takımlarına destek vermek için Antalya'ya giden Ankaragücü taraftarının bulunduğu otobüs, galibiyetin ardından Ankara'ya dönerken Afyonkarahisar'da kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
"UYKUDA YAKALANDIK"
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören ve olay anını anlatan Mustafa Atik, anlattı. Atik, "Antalya’ya takımızı desteklemek için gittik. Dönüş yolunda da mola vermiştik çorba içtik, yemek yedik. Daha sonra tekrar yola çıktık hepimiz uyuyorduk arkadaşlarla. 03.15 ile 03.30 arası gibi trafik kazası oldu. Hepimiz uykudaydık, uykuda yakalandık yani. Arabadan arkadan gelen Ankaragücü taraftarlarının yardımıyla çıktık. Arka camı kırdılar bizi çıkarttılar. Daha sonra bize söylenilen başka bir aracın bize çarptığı. O aracın yüzünden kaza yaptığımız o araçta iki kişi varmış. Onlar çarpıyor ondan sonra biz kaza yapıyoruz. 2 tane genç kardeşimiz rahmetli oldu. Geri kalan 25-26 kişi şoförler dahil 2 şoförümüz vardı hepimiz yaralandık. ” ifadelerini kullandı.
“CAN PAZARI VARDI”
Yaralıları kurtaran vatandaşlardan Nusret Doğan ise yaptığı açıklamada, “Kazayı görünce durduk sonrasında arkadaşlarımıza yardım ettik can pazarı vardı orada. Otobüsün altında kalan arkadaşlarımız vardı. Arkadaşları biz çıkarttık. Biz yardım ettik. Otobüsün camlarını kırdık. Otobüsü kaldırmaya çalıştık” diye belirtti.
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