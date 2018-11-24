Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayseri'de oynanan maçta Beşiktaş'ı ağırladı. Milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren sarı-lacivertliler, dönüşte de Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.

Maç sonrasında açıklamalar yapan İsmail Kartal TFF'nin aldığı maçın Kayseri'de oynanması kararına tepki gösterdi. İstemedikleri oyun ortaya koyduklarını dile getiren Kartal, "Bir gün kala maç yeri değişti, mecbur oynadık. Bunlar çok fazla bahane değil ama etken. Gergin bir ortam vardı. İstemediğim ve planlamadığımız oyun şekli vardı sahada. Bizim böyle bir planımız yoktu. Gergin ortamda bazı oyuncularımız oyun disiplininden koptu." ifadelerini kullandı.

Bireysel oynadıklarına dikkat çeken Kartal, "Beraber mücadele edemedik. İşi bireyselliğe dökerek oynamaya çalıştık. Sonuçta karşınızdaki takım da Beşiktaş. Sakin kalıp işimizi yapmayı planlıyorduk, olmadı" dedi.

Her iki takımın da birer golünün iptal edildiği mücadelede VAR kararlarına değinen Kartal, "İptal edilen golü izlemedik. Sonuçta VAR sistemi devrede. Çok da konuşmaya gerek yok. Zaten biz iyi de oynamadık. Bu sonuçtan dolayı üzgünüz." yorumunda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ