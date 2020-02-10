Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü'nün başında ilk galibiyetini elde eden Mustafa Reşit Akçay, Radyospor'da gündeme dair açıklamalar yaptı. Takımının durumunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı "Yeni transferlerimizle birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu bir süreç, bunu mümkün oldukça erken çözümlemeliyiz, ligin boyu da kısalıyor. Sahada birbirine yardım eden yapıya bürünmeliyiz. İç sahada çok zorlu maçlarımız var, deplasmanda da zorlu rakiplerle oynayacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve lig sonunda mutlu sona ulaşırız" dedi.

Öğrencisi Gerson Rodrigues'le ilgili konuşan Akçay, "Gerson Rodrigues, 4 büyük takımda oynayabilecek kapasitede, yaratıcı bir oyuncu. Gerson Rodrigues farklı bir yere geldiğinde kendini ifade etmek için bazı şeyler yapması normal. Gerson Rodrigues geçtiğimiz 2 haftada kendini tanıtmak adına bir kartvizit yaptı." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'un bu sezon şampiyon olabileceğini söyleyen Mustafa Reşit Akçay, "Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor'da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi... Trabzonspor'da Abdülkadir'ler de takıma enerji verecektir. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır çok önemli bir seviye atladı, Uğurcan şu anda 50 milyon TL'lik kaleci..." dedi.

"TRABZONSPOR İÇİN BENCE O SENE BU SENE!"

Eski kulübü Trabzonspor'la ilgili konuşmayı sürdüren Akçay, "Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Hüseyin Hoca'nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor'un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması... Bursaspor'un şampiyonluğunda olduğu gibi... Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım." ifadelerini kullandı.