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Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Fenerbahçe stadında 1 gol yetmiyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunun büyük bölümünü kontrol edip net pozisyonlar yakaladıklarını ifade ederek, “Doğru geçişler yaptık net pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe stadında 1 gol yetmiyor maalesef. Birkaç gol atmak lazım” dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Fenerbahçe stadında 1 gol yetmiyor
İHA

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’Ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kafkas, oyunu büyük bölümünde kontrol ettiklerini ifade ederek, “Oyunun özellikle ilk yarısında geçişler konusunda sıkıntı yaşadık. Kolay değil tabii. Özellikle Taylan karşı pres alnında kaldı. Oradan çıkıp savunma arkasına derin top atsaydık bizim için farklı olabilirdi. Oyunun büyük bölümünde kontrol ettik. Çok da pozisyon vermedik. Oyunu topsuz olarak kontrol etmek önemli. Büyük bölümde kontrol ettik. İkinci devre de istediğimiz gibi gelişti. Doğru geçişler yaptık net pozisyonlar yakaladık. Fenerbahçe stadında 1 gol yetmiyor maalesef. Birkaç gol atmak lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligin boyu kısalıyor. 8 maç kaldı. İçerde kritik Giresunspor maçı var. Tekrar ona odaklanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“2 KULÜP ÇEKİŞMESİ BU HALE SOKUYOR"

Hakem Atilla Karaoğlan’ın yönetimi hakkında sorulan soruya Kafkas, “Sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepki vermek bize zarar verir. Önümüzdeki Giresunspor maçına bakacağız. Bunları çok yaşadığım için biliyorum. Bir şey değişmez. Bu hakemin buradaki davranış değil öncesi var. Bir sürü gelen olaylar var. 2 kulüp çekişmesi maalesef Türk futbolunu bu duruma sokuyor. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok” ifadelerine yer verdi.

“DIACK'A CİDDİ TEKLİFLER VAR”

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler ve kendi oyuncusu Lamine Diack’ın performanslarını değerlendiren deneyimli teknik adam, “5 yıl milli takımda görev aldım. Benim için onurdur. Orda bir misyonum vardı, tamamladım. Doğup büyüdüğüm yetiştiğim Ankaragücü’nün teknik direktörü oldum. Onur duyuyorum. Her zaman motiveyim. Biraz da yaşlandık daha olgunlaştım. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bir şey söylemeyi de anlamlı bulmuyorum. Getirisi olmuyor Türkiye’de tam aksine götürüsü oluyor. Arda çok büyük yıldız. Hem Fenerbahçe hem milli takım için büyük katkı sağlayacak. Çok terbiyeli. Annesine, babasına teşekkür etsek az kalır. Lamine’e ciddi teklifler var. Değerini daha da yükseltiyor. Performansından çok memnunuz. Daha da iyi olacak. Yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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