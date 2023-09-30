Süper Lig´in 7´nci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Galatasaray´a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda çok pas hatası yaptıklarını söyleyen Kafkas, "İyi mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil. Ligin üstünde olan 2 takım var. Hafta içi çok çalışmıştık. İkinci devre format değiştirdik. Planımız tuttu. Daha sonra oyunu biraz daha elimize almamız, pres yapmamız gerekiyordu. Bu tip takımlar, oynattığınız zaman sıkıntı çıkartacak takımlar. Oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum" diye konuştu.

"ERKAN ÖZDAMAR´IN PERFORMANSINA DİKKAT ETSİNLER" Geçen hafta oynanan MKE Ankargücü-Konyaspor maçının hakemi Erkan Özdamar ile ilgili konuşan Kafkas, "İlk yediğimiz golden önce de bir şey olduğunu söylüyorlar. Ben hakemlerle ilgili yorum yapmıyorum. Geçen hafta Erkan Özdamar ile ilgili yorum yaptım. Yine söylüyorum. O hakemin performansına dikkat etsinler" dedi.

"FİKSTÜR LEHİMİZE DÖNDÜ" Sezona zor bir fikstürle başladıklarını aktaran Kafkas, "Ben işimi yapıyorum, dimdik duruyorum. Kendini baskı altında hisseden insanlar evine ekmek götüremeyenler. Başkanın takdiri. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Başkan üstüne düşeni yaptı. Takımların oturması süre alıyor. 7´nci maç, 5´inci deplasmanda oynadık. Bunların içinde Galatasaray, Fenerbahçe var. Daha iyi olabilirdi. 7 maçta 6 puan aldık. Fikstür lehimize döndü. Kazanabileceğimiz maçlar var. Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor. Ankaragücü´nü layık olduğu yere getirebiliriz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.