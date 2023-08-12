Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim - MKE Ankaragücü Haberleri

        Tolunay Kafkas: Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim

        Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. İstifa mesajı veren Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçı kazanabilecek pozisyonlar bulmalarına rağmen değerlendiremediklerini söyledi.

        Karşılaşmada orta sahaların hızlı geçilmesinin hoşuna gitmediğini anlatan tecrübeli teknik adam, "Maçın bazı bölümlerini iyi oynadık, bazı bölümlerini iyi geçiremedik. Maçın genelinde kazanabilecek pozisyonları bulduk. Rakibin attığı son saniye golü var. Maç berabere bitiyor derken mağlup olduk. Kazanabilecek pozisyonlarımız da vardı. Canımı sıkan şey topun iki kalede gidip gelmesi. Benim antrenörlüğümde bu pek yok. Hem baskı hem de seti iyi oynatabilen teknik direktörlerden bir tanesiyim ama bu benim canımı sıktı. Başlangıçlar zor oluyor. Bugün kaybederek başladık. Umarım bundan sonra toparlar ve maç kazanmaya başlarız." diye konuştu.

        REKLAM

        Savunmadaki oyuncuların performansıyla ilgili Kafkas, "Bir oyuncu hata yapmadı. Bir hata varsa benim. Oyuncularımızı bireysel yargılamak, onlar hakkında konuşmak doğru değil. Türkiye'de maalesef algıları kırmak mümkün değil. Bu ülkede kulüp başkanları bile üçlü oynanmayacağını söylüyor. Yapacak bir şey yok, bu işe direnmeyeceğiz. Dörtlü savunmaya dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

        Tolunay Kafkas, transferde 2 kanat oyuncusu almaya yakın olduklarını dile getirerek, "İki kanat oyuncusu gelecek. Son aşamada. Bu takımın birer stoper ve ön liberoya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

        "BECEREMEDİĞİM YERDE A.GÜCÜ'NE ZARAR VERMEM"

        MKE Ankaragücü'nün performansındaki sorumluluğun kendisinde olduğunu dile getiren Kafkas, "Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem." dedi.

        Kendisini Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri olarak tanımlayan Tolunay Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş, bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var." şeklinde görüş belirtti.

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hedeflerinin sezonu ilk 5'te bitirme olduğunu açıklamasıyla ilgili Kafkas, "Doğru bir hedef değil. Ankaragücü'nün hedefi şu anda doğru değil." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu