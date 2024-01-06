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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Ankaragücü-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Ankaragücü-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde 12. sırada yer alan Ankaragücü geride kalan maçlarda 20 puan topladı. 30 puanı bulunan bordo-mavililer ise haftaya 3. sırada girdi. Ankaragücü Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:09
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        STAT: Eryaman Stadı

        HAKEM: Burak Şeker

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali, Efkan, Morutan, Cephas, Macheda

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

        Ligde 20 puanı bulunan 5 maçtır yenilmeyen MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

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        ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK

        MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemiyor.

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        TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

        Trabzonspor´da ise sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası´nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe yok.

        EV SAHİBİ SEYİRCİSİ YOK

        MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekiyor.

        Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer almıyor. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip ediyor.

        14 YILLIK HASRET

        MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 14 yıldır Süper Lig'de mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 lig maçını da kazanamadı. Söz konusu son 12 lig maçında Trabzonspor 8 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti. Ankara ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek elemişti.

        BELÖZOĞLU İLE AVCI 4. KEZ RAKİP

        Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip oluyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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