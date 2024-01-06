Ankaragücü-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN Ankaragücü-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde 12. sırada yer alan Ankaragücü geride kalan maçlarda 20 puan topladı. 30 puanı bulunan bordo-mavililer ise haftaya 3. sırada girdi. Ankaragücü Trabzonspor maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Burak Şeker

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali, Efkan, Morutan, Cephas, Macheda

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Ligde 20 puanı bulunan 5 maçtır yenilmeyen MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.

ANKARAGÜCÜ'NDE 4 EKSİK MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemiyor. REKLAM

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK Trabzonspor´da ise sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası´nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe yok.

EV SAHİBİ SEYİRCİSİ YOK MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekiyor. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer almıyor. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip ediyor. 14 YILLIK HASRET MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 14 yıldır Süper Lig'de mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 lig maçını da kazanamadı. Söz konusu son 12 lig maçında Trabzonspor 8 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti. Ankara ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek elemişti.

BELÖZOĞLU İLE AVCI 4. KEZ RAKİP Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip oluyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.