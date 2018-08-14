Ekonomik olarak zor günler geçirdikten sonra Spor Toto Süper Lig'e dönen ve bu yaz Thievy Bifouma, Moustapha El Kabir, Ricardo Faty, Alper Önal, Bakary Kone, Youness Mokhtar, Yalçın Ayhan, Johannes Hopf ve Tiago Pinto'yu transfer eden Ankaragücü, yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de iktidarı zorla değiştirmek isteyen hainler 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulunmuşlar, yüce Türk Milleti muhteşem bir direnişle bu hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermemiştir.

Hain darbe girişimi ve alçakça kalkışma ile başarıya ulaşamayanlar Türkiye’ye ekonomik saldırı başlatmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan,”Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Daha çok istihdam oluşturacağız” diyerek milli bir refleks göstermiştir.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği ‘Milli Refleksi’ destekliyor, kulüp olarak üretimden yana sportif çalışmaları hızlandırıp, altyapısı ve yetiştireceğimiz yerli futbolcularla milli ekonomiye katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz.

Bunun sağlanabilmesi için yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmesini diliyoruz. Yabancı futbolcu almak için milyonlarca döviz ve paramız dışarıya gidiyor. Oysaki yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirilse, enerjimizi ve ekonomimizi altyapılarımıza harcayabilsek bu uygulama hem Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.

MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün amblemi ‘Asaleti ve vatanı müdafaayı’ simgelemektedir.

Gün ülkemiz ekonomik saldırı altındayken birlik olma günüdür, gün ülkemiz ekonomik saldırı altındayken vatanı müdafaa etme günüdür.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kurulduğu günden bugüne her zaman övünerek belirttiğimiz gibi kuruluş felsefesine uygun hareket etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türk sporuna kazandırdığımız birbirinden yetenekli ve başarılı sporcuları yetiştirmek ve üretime katkı yapmak için yabancı sayısına kısıtlama getirilmesi dileğimizi yineliyor, tüm kulüpleri Spor Bakanlığımız öncülüğünde altyapı hamlesi gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu"

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