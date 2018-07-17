Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in de hazır bulunduğu imza töreninde, 27 yaşındaki Faslı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Faslı futbolcu, yaptığı açıklamada, hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan başka teklifler de aldığını aktararak, "Ankaragücü'nün büyüklüğünü anlattılar. Başkentin en üst ligdeki tek takımı. Taraftarlarının ününü de duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Yiğiner de çok kaliteli bir isme imza attırdıklarını anlatarak, "Mokhtar hayırlı olsun. Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ