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Ankaralı iş insanları depremzedeleri yalnız bırakmadı

Ankara Genç İş İnsanları Derneği’nin yardım tırları (ANGİAD) Hatay’ın Haydarlar Mahallesi’ne ulaştı.

Ankaralı iş insanları depremzedeleri yalnız bırakmadı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından ANGİAD da ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırını afet bölgesine gönderdi.
ANGİD Başkanı Ertuğrul Onat, Dernek üyelerinin desteğiyle hazırladıkları tırı, Hatay’ın Haydarlar Mahallesi’e ulaştırdıklarını söyledi.
Onat yaptığı açıklamada; depremin ilk anından itibaren yönetim kurulunca oluşturulan kriz masası ile bölgenin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve yetkili kurumlarla tam koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade etti. Onat şöyle konuştu:
“Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Acımız çok büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor; enkaz altında olan vatandaşlarımız için umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine de minnetlerimizi sunuyoruz.
Yurt genelindeki tüm STK’lar, şirketler ve yurttaşlarımız gibi Ankaralı İş İnsanları olarak bizler de depremzedeler için seferber olduk. Bu doğrultuda AFAD’a 312 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Bununla birlikte depremzede vatandaşlarımıza yardım götürmek üzere üyelerimizin destekleriyle hazırlanan ANGİAD Yardım Tır’ımızı da Hatay Valiliği tarafından yapılan yönlendirme ile Hatay-Gaziantep arasında bulunan Haydarlar köyüne ulaştırdık.
Gün bir olma birlik olma günüdür. Biz de üyelerimizle birlikte üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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