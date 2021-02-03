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Ankaralı tekstilciler ihracatta yeni yıla hızlı başladı

Ankaralı tekstilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin devam ettiği yeni yılın ilk ayına hızlı başladı. Ocakta "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünün başkentten yaptığı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 260 artışla 15 milyon 431 bin dolara ulaştı.

Ankaralı tekstilciler ihracatta yeni yıla hızlı başladı
AA

Ankaralı tekstilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin devam ettiği yeni yılın ilk ayına hızlı başladı. Ocakta "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörünün başkentten yaptığı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 260 artışla 15 milyon 431 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ocakta yaptığı ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olurken, bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yapılan ithalat ise 2020'nin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azalışla 3 milyar 75 milyon dolara geriledi.

- Ankara'dan yapılan toplam ihracat yüzde 6 geriledi

Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan toplam ihracat ise yüzde 6 azalışla 619 milyon 43 bin dolardan 582 milyon 297 bin dolara geriledi. Ocakta ihracattaki bu azalmaya karşın bazı sektörlerin satışında dikkat çekici artışlar oldu. İhracattaki artışta ilk sırayı yüzde 260 artışla "hazır giyim ve konfeksiyon" sektörü aldı. Geçen yılın ilk ayında 4 milyon 292 bin dolarlık dış satıma imza atan sektör temsilcilerinin, bu yılın ocak ayındaki ihracatı 3,6 katına çıkarak 15 milyon 431 bin dolara ulaştı. Bu sektörü yüzde 51,4 artışla elektrik elektronik, yüzde 35,7'lik yükselişle mücevher sektörleri izledi.

Ankara'dan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocakta bu ülkeye Ankara'dan 68 milyon 582 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 44 milyon 884 bin dolarla Almanya, 38 milyon 959 bin dolarla Çin, 24 milyon 730 bin dolarla Irak izledi.

- İhracatta "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada

Başkentten ocak ayında yapılan dış satımda "kimyevi maddeler ve mamulleri" 113 milyon 219 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 93 milyon 239 bin dolarla makine ve aksamları, 73 milyon 293 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" takip etti.

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