'Ankaralı Turgut'a moral ziyareti
Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş'a moral ziyaretinde bulundu
Giriş: 14.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:42
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'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı.
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Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, zor günler geçiren Turgut Karataş'ı ziyaret etti.