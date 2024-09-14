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        Haberler Magazin 'Ankaralı Turgut'a moral ziyareti - Magazin haberleri

        'Ankaralı Turgut'a moral ziyareti

        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 'Ankaralı Turgut' olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş'a moral ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 17:42 Güncelleme: 14.09.2024 - 17:42
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        'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı.

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        Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

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        Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, zor günler geçiren Turgut Karataş'ı ziyaret etti.

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        Veli Gündüz Şahin, Karataş'ın tedavisi adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır ve sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.

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        Ankaralı Turgut'un kızı, müzikle ilgilenmesinin babasının morali üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

        #ankaralı turgut
        #Veli Gündüz Şahin
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