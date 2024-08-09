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        Haberler Magazin Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

        Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

        Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut'un kızı babasının hastane fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:46
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        Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kızı, babasının sağlığı için sevenlerinden dua bekliyor.

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        Turgut'un kızı Hasret Karataş, babasının hastane odasında paylaştığı fotoğraflarına; "Canım babam Ankaralı Turgut, siz sevenlerinden dua bekliyorum" şeklindefi ifadelere yer verdi.

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        Şarkıcının, 2017'de KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Son olarak hastane odasında çekilen görüntülerinde Ankaralı Turgut'un oldukça zayıfladığı dikkat çekti.

        Fotoğraflar: İHA

        #ankaralı turgut
        #Turgut Karataş
        #Hasret Karataş
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