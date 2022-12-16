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Ankette dolar beklentisi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 22,77 oldu. Önceki ayki tahmin 23,35'ti

Ankette dolar beklentisi düştü
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 66,80 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,69'a geriledi. Ocak-Aralık dönemini kapsayan cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 68,06'dan 66,80'e indi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,47'den 34,92'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,76'dan 20,56'ya düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,78 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,35'ten 22,77'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde 48,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 46,7 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 9

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 5,1'den 5'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4,1 düzeyinde korundu.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler de yüzde 9 olarak belirlendi.

Gelecek yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 14,86 düzeyinde oluştu.

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