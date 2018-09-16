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1 – Fight Club (1999) – David Fincher

Listemizdeki ilk sırasındaki film 1999 yılında David Fincher tarafından çekilen ve bir zamanlar herkesi yeraltı edebiyatına ve arka sokaklarda arkadaşlarıyla dövüşme fikrine iten ‘Fight Club’. Edward Norton’un dış ses anlatımıyla ilerleyen film bizi Tyler Durden ve Marla Singer karakteriyle uzun bir yolculuğa çıkartıyor. Filmin son anında Tyler’ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla kafamızda oluşan bütün hikâye tepe taklak oluyor ve işin aslının farkına varmak, her ne kadar tüylerimizi diken diken etse de, ‘bunu nasıl göremedim?’ sorusu filmi 2. kez izlemek istememize neden oluyor. Ayrıca film boyunca görmezden geldiğimiz sübliminal mesajlar da ayrı bir sebep sayılabilir. E tabii bir de Brad Pitt’in ‘performansı’ da var tabii.