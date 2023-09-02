Anlamak için iki kere bakmanız gereken 11 fotoğraf
Bazen her şey normal olsa bile farklı bir bakış açısı, her şeyi değiştirebilir. Anlık bir perspektif değişimi ile ortaya çıkan göz yanılması; fotoğrafın birkaç saniye için bile olsa gerçeklik boyutundan çıkarabilir.
"Gölgeler bu yumurtaların yumuşak görünmesine neden oluyor."
"Köpeğim yüzünü kara soktu, kafasını kaldırdığında kar ve biraz çimen ile dişleri varmış gibi görünüyordu."
“Brüksel lahanasına benzeyen bir kaya buldum.”
"Bu adamın ayakta duruşu onu sanki kafası yokmuş gibi gösteriyordu."
"Güneş ve masanın birleşimi, file çorap giyiyormuşum gibi görünmemi sağladı."
"Dev kitaplık."
"Enstantane hızı pervanenin eriyormuş gibi görünmesini sağlıyordu."
“Bu sürprizle dışarıda yürüdüm! Rüzgârın oluşturduğu bir güle benziyor!”
“Bu neredeyse çığlık atmama neden oldu.”