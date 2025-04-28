Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK DEPREMLER LİSTESİ 28 NİSAN 2025: İstanbul ve Kütahya'da deprem fırtınası! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        İstanbul ve Kütahya'da deprem fırtınası! 28 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 23 Nisan'da İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve 25 Nisan'da Kütahya Simav'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrli ufaklı tüm sarsıntılar 28 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 07:23 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre bölgedeki fay hareketliliği sürüyor. İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde meydana gelen artçı depremler 28 Nisan gecesi de sabaha kadar devam etti. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için son dakika deprem haberleri yakın takibe alınmış durumda İşte, 28 Nisan 2025 Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri…

        2

        28 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

        Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.

        3

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri son depremler:

        2025-04-28 09:40:28 39.21306 28.98611 11.55 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 08:57:21 39.23444 28.98917 11.41 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 07:41:29 38.11 38.57167 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman)

        2025-04-28 07:37:45 39.24111 28.96389 7.0 ML 2.8 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 07:21:09 39.21528 28.99167 6.13 MW 3.9 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 06:36:22 39.22722 28.99111 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 05:34:33 40.79917 28.32028 7.07 ML 2.5 Marmara Denizi - [27.69 km] Büyükçekmece (İstanbul)

        2025-04-28 04:24:1140.8386128.278617.0ML3.1Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul)

        2025-04-28 04:06:57 39.22361 28.98361 11.86 ML 3.4 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 04:04:22 39.20972 28.98361 11.6 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 03:53:42 39.22694 28.98944 11.74 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 03:53:05 39.215 29.00333 10.34 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-28 02:45:51 39.22028 28.99694 11.82 MW 3.9 Simav (Kütahya)

        4

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!