Anlık mod düşmesinin sırrı: İnsanlar neden bazen sebepsiz yere üzülür?

Üzüntünüz, algınıza bağlı olabilir. Algı, bir durumun sizi ne kadar etkilemesine izin verdiğinizi ve duygu durumunuzu kontrol edip edemediğinizi ifade eder. Diğer bir deyişle, çevrenizdeki insanlarla yaşadıklarınız ve onların düşünceleri sizi üzebilir ve hissettiklerinizden dolayı kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yani, hayatınıza yapılan müdahaleler de ruh sağlığınızı etkileyebilir.

Üzüntünün arkasındaki bir diğer sebep ise yaştır. Örneğin ergenlikte veya yaşlılıkta depresyon daha belirgin olarak fark edilir ancak öngörülemezdir ve ani gelen üzüntü dalgaları kişinin yaşına bağlanarak geçiştirilir.

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DİĞER SEBEPLER

Bazı erkekler üzüldüğünde belli etmezler, bu duyguyu maskelemeleri daha sonrasında bir anda tetiklenmelerine yol açabilir. Kullandığınız bir ilaç da yan etki yaparak sizi sebepsiz üzebilir.

Bu sebeplerin hepsi anlık üzüntünüzün sebebi olabilir veya sadece bir tanesi yüzünden de üzülebilirsiniz. Bu tür hayali üzüntülerle baş etmenin en iyi yolu bir uzmana başvurmaktır.

Kaynak: Science ABC