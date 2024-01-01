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        Haberler Yaşam Anlık mod düşmesinin sırrı: İnsanlar neden bazen sebepsiz yere üzülür?

        Anlık mod düşmesinin sırrı: İnsanlar neden bazen sebepsiz yere üzülür?

        Hiç sebepsiz yere oturup saatlerce ağlamak istediğiniz oldu mu? Ya da kendinizi hüzünlü ve kırılmış, hiçbir şey yapmak istemiyormuş gibi hissettiniz mi? İşte sizin için, neden bazen sebepsiz yere üzüldüğünüze dair açıklamalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:24
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        Belirli bir neden olmadan ansızın üzgün hissettiğiniz zamanlarınız oluyor mu? Psikolojide bu duruma hipofreni denir. Diğer bir deyişle, herhangi bir nedeni olmayan belirsiz üzüntü hissi olarak tanımlanır. Peki neden bu hissi yaşarız ve bu hisse ne sebep olur? İşte, neden hipofreni yaşadığınıza dair detaylar...

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        Beynimiz büyük miktarda bilgi ve hafıza depolar, bu nedenle bazı işitsel ya da görsel uyarıların, nöronal nostaljiyi ne zaman tetikleyeceğini bilemeyiz. Tetiklendiği bir anda ise beynimizin hangi olayı hatırladığını anlayamayız ancak içimizde yükselen üzüntüyü rahatlıkla hissederiz.

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        Böyle bir an yaşadığınızda bir anda modunuz düşer ve hatta ağlamaya bile başlayabilirsiniz. Üzüntünün nereden geldiğini bilmemek mental olarak yorucu bir süreçtir ancak bu üzüntüyü tetikleyen birçok sebep vardır. Bu sebepler güven, travmatik deneyimler ve algılarınız gibi etmenlerden oluşur.

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        GÜVEN

        Bir insana güvenmek yıllar alır ancak yanlış bir şey yapıldığında güvenin kırılması saniyeler sürer. Özellikle güveniniz, yakın çevrenizdekilere kırıldığında tekrar başkalarına güvenmek zorlaşır. Güvendiğinize pişman olmanız durumunda ise kendinizi diğer insanlara kapatıp yalnızlık ve izolasyon gibi duygular yaşamaya başlayabilirsiniz.

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        TRAVMATİK DENEYİMLER

        Açıklanamayan üzüntüye sebep olabilecek nedenlerden birisi de yaşadığınız travmatik deneyimler olabilir. Kötü niyetli yaklaşılan ilişkiler veya sevdiğiniz birisini kaybetmek gibi geçmişte yaşanılan trajik olaylar, yıllar sonra bile depresyonda hissetmenize neden olabilir.

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        Ayrıca bir konuda duyduğunuz suçluluk hissi zaman zaman nasıl sizi rahatsız ediyorsa aynı şekilde taşıdığınız keder de sizi her an tetikleyebilir. Bunun gibi olaylar, beyninizde bir anda canlanarak sizi sebepsiz yere üzebilir.

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        ALGI

        Üzüntünüz, algınıza bağlı olabilir. Algı, bir durumun sizi ne kadar etkilemesine izin verdiğinizi ve duygu durumunuzu kontrol edip edemediğinizi ifade eder. Diğer bir deyişle, çevrenizdeki insanlarla yaşadıklarınız ve onların düşünceleri sizi üzebilir ve hissettiklerinizden dolayı kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yani, hayatınıza yapılan müdahaleler de ruh sağlığınızı etkileyebilir.

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        YAŞ

        Üzüntünün arkasındaki bir diğer sebep ise yaştır. Örneğin ergenlikte veya yaşlılıkta depresyon daha belirgin olarak fark edilir ancak öngörülemezdir ve ani gelen üzüntü dalgaları kişinin yaşına bağlanarak geçiştirilir.

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        DİĞER SEBEPLER

        Bazı erkekler üzüldüğünde belli etmezler, bu duyguyu maskelemeleri daha sonrasında bir anda tetiklenmelerine yol açabilir. Kullandığınız bir ilaç da yan etki yaparak sizi sebepsiz üzebilir.

        Bu sebeplerin hepsi anlık üzüntünüzün sebebi olabilir veya sadece bir tanesi yüzünden de üzülebilirsiniz. Bu tür hayali üzüntülerle baş etmenin en iyi yolu bir uzmana başvurmaktır.

        Kaynak: Science ABC

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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