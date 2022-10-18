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Anna Della Subin, Arter'e konuk oluyor

Yazar ve eleştirmen Anna Della Subin, Koyun Koyuna başlıklı grup sergisi bağlamında düzenlenen yorumlama etkinliği için Arter’e konuk oluyor. Subin’in, 'Ölü Değil, Uykuda' adlı kitabı etrafında şekillenen bu performans-konuşma, 27 Ekim Perşembe saat 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Anna Della Subin, Arter'e konuk oluyor

İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunan Arter Öğrenme Programı kapsamında, süreç odaklı atölyelerin ve çağdaş sanatı katılımcıların yorumuna açan rehberli turların yanı sıra Arter’in güncel sergilerinden yola çıkan yorumlama etkinlikleri de devam ediyor.

27 Ekim 2022 Perşembe akşamı 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek “Ölü Değil, Uykuda” başlıklı etkinlik, Arter’de devam eden Koyun Koyuna başlıklı grup sergisi bağlamında düzenleniyor. Arter etkinlik kapsamında, Efes’in yedi uyurlar efsanesine, politik uyanışa ve uykuya ilişkin kültür politikalarına odaklanan kitabı Not Dead But Sleeping [Ölü Değil, Uykuda] etrafında bir performans-konuşma için yazar ve eleştirmen Anna Della Subin’i ağırlıyor.2011 Mısır Devrimi’nden ilham alan Subin, Mısırlı yazar Tevfik el-Hakim’in Ahl al-Kahf [Mağara İnsanları, 1933] başlıklı ünlü tiyatro oyunundan yola çıkıyor. Yedi uyurlar efsanesinin kökenleri ve farklı tezahürlerinin izini süren Subin, 309 yıllık bu mucizevi uykunun politik direniş, gerçeklerden kaçış ve ritüelleştirilmiş başkaldırının bir aracı olarak günümüze yankılarını ele alıyor. Subin, aynı zamanda Martin Luther King Jr.’ın tarihe iz bırakan “Devrimi uykuda geçirmek kadar trajik bir şey yoktur” sözüne de şiirsel bir biçimde meydan okuyor.

Eda Berkmen’in küratörlüğünü üstlendiği Koyun Koyuna sergisinde yer alan yapıtlar uyku temasıyla bağlantılı mahremiyet ve paylaşım, birey ve topluluk, kucaklanma ve kısıtlanma, direniş ve teslimiyet, ilerleme ve tekrar gibi kavramlar etrafında toplanıyor. Uykunun geçmişle ve bilinçdışıyla bağı, çağdaş sanat yapıtlarının yanı sıra daha erken tarihli temsiller ve arkeolojik nesneler yoluyla sergiye dahil ediliyor.
Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz ve İngilizce olarak gerçekleşecek “Ölü Değil, Uykuda” başlıklı etkinliğin daha sonra Türkçe altyazıyla paylaşılacak kaydına ulaşmak için Arter’in YouTube kanalı takip edilebilir.

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