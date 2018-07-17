Annan Athletic - Berwick maçı heyecanı

Annan Athletic ve Berwick, 17 Temmuz 2018 Salı günü İskoçya Lig Kupası Grup F maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Annan Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Berwick son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Annan Athletic kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Berwick kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Annan Athletic önceki hafta Cowdenbeath mücadelesinde 0-2 kazandı.

Berwick ise Clyde maçında 1-2 kazandı.

Annan Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Annan Athletic, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.