Annan Athletic - Elgin City maç önü

Annan Athletic ve Elgin City, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Annan Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elgin City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 334. İddaa'da Annan Athletic kazanır 2.10, berabere biter 3.20, Elgin City kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Annan Athletic son haftadaki Cowdenbeath müsabasında 0-2 kazandı.

Elgin City ise Montrose karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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