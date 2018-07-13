Annan Athletic - Hamilton rakamlar

Annan Athletic ve Hamilton, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup F maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Annan Athletic son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hamilton, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 155 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Annan Athletic kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 5.00, Hamilton sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Annan Athletic önceki hafta Hamilton mücadelesinde 4-1 kazandı.

Hamilton ise Annan Athletic maçında 4-1 yenildi.