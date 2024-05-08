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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı - En son haberler

        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!

        Şanlıurfa'da düğünde havaya rastgele ateş açarak 42 yaşındaki Zemzem Özdemir'in yaralanmasına ve karnındaki 3 aylık bebeğinin ölümüne neden olan 48 yaşındaki Fevzi Kara tutuklandı, gözaltına alınan 58 yaşındaki Cuma K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında verdikleri ifadede 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını, bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:36
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        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
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        Şanlıurfa'da olay, 6 Mayıs'ta, Ceylanpınar ilçesine bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

        DUVAĞI TOPLARKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (42) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

        VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        3 AYLIK HAMİLEYDİ

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BEBEK KURTARILAMADI ANNENİN DURUMU AĞIR

        Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zemzem Özdemir'in bebeği kurtarılamadı. Zemzem Özdemir'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        GELENEK PİŞMANLIĞI

        Öte yandan soruşturma başlatan jandarma ekipleri Cuma K. ve Fevzi Kara'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını, bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi.

        1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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