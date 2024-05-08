Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!

Şanlıurfa'da olay, 6 Mayıs'ta, Ceylanpınar ilçesine bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

DUVAĞI TOPLARKEN GÖĞSÜNDEN VURULDU DHA'da yer alan habere göre bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (42) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

VURULMA ANI KAMERAYA YANSIDI Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

3 AYLIK HAMİLEYDİ Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI ANNENİN DURUMU AĞIR Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zemzem Özdemir'in bebeği kurtarılamadı. Zemzem Özdemir'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.