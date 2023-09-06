Haberler Yaşam Anne babalar dikkat! 5 adımda çocuğunuzu okula hazırlayın!

5 adımda çocuğunuzu okula hazırlayın! Okulların açılmasına günler kalmışken ebeveynler tatlı bir telaş içerisine girdiler. Uzun bir yaz tatili süresince serbest zaman geçiren çocukları için okula entegre olma da zorluk yaşamalarından da korkan aileler vardır elbette. Peki, bu süreçte çocukları okula hazır hale getirmek için ne yapılmalı? İşte çocuğunuzu 5 adımda okula hazırlamayacak ipuçları… Habertürk Giriş: 06.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Okullar açılmadan önce çocuğunuzu okula alıştırmak mümkün. Burada ailelere büyük iş düşüyor. Ancak telaşa kapılmaya gerek yok. Küçük nüanslarla işleri çok daha kolay hale getirebilirsiniz.

2 Şurada Paylaş!







Yaz tatili bitip okul dönemi başlarken çocuklar ve aileleri arasında sorunlar olması gayet normaldir. Bunun nedeni ise okul döneminde uygulanan disiplinin yaz tatillerinde askıyla alınması veya hafifletilmesidir. Yaz tatilinde ekran süresi artar, bol bol televizyon izlenir, dışarıda zaman geçirilir. Bunun sonucunda ise çocuklar bu eğlenceli sürece gereğinden fazla alışır. Tatil bitiminde okula dönüş başlar ev bu çocukta düzen sorununu da beraberinde getirebilir. Bu nedenle pek çok anne baba tatil döneminin bitimine doğru çocuklarının okula uyumunu tekrar sağlamanın yollarını arar. İşte yaz tatilinden sonra çocuğunuzu okula alıştırmanın yolları…