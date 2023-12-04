Anne babaların hayatına yakın bir mercek
Dünyaya bir çocuk getirmek büyük bir sorumluluktur. Ancak bazı anlar o kadar kıymetlidir ki herkesin kalbini kazanır ve bir dakikalığına bile olsa anın tadını çıkarmak kaçınılmaz olur.
"Bütün gün stresliydim ama kızımın Bert ve papayasıyla kanepede oturduğunu görmek stresin bir kısmını uzaklaştırdı!"
"Benim çekimim ve kocamın çekimi."
“Birkaç dakikalığına dikkatini dağıtmak için televizyonu açtım, böylece çamaşırları kaldırabilirdim. İşte burada durmaya karar verdi."
"8 haftalık oğlum büyükannesinin kucağında uyuyor. Onu çok seviyorum!"
“Çocuğumun şu sıralar en sevdiği oyun."
"1 yaşındaki çocuk beni bir saatliğine parti yapmak üzere sabahın 05.30'unda uyandırmanın doğru olduğunu düşündü, sonra bu pozisyonda yere çöktü ve onu hareket ettirmeme izin vermedi."
"Kocamın beni bebeğimizle çektiği fotoğraflar ve benim onu çektiğim fotoğraflar."
“Banyoda bile kaçış yok! Haha!”
"Bunu bana kızımın kreş görevlisi gönderdi."
“Annelik, haksız mıyım?”
“Doktorun gayet iyi duyabildiğini bize bildirmesi için bugün 4 saat araba sürdüm. Bizi görmezden geliyormuş."
“Bebeğimi rahatlatmaya çalışırken uyuyakaldım ve o da yüzünü elime yasladı. Bu küçük adamı seviyorum."
Kaynak: Reddit