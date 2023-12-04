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        Haberler Yaşam Anne babaların hayatına yakın bir mercek

        Anne babaların hayatına yakın bir mercek

        Dünyaya bir çocuk getirmek büyük bir sorumluluktur. Ancak bazı anlar o kadar kıymetlidir ki herkesin kalbini kazanır ve bir dakikalığına bile olsa anın tadını çıkarmak kaçınılmaz olur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:20
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        "Bütün gün stresliydim ama kızımın Bert ve papayasıyla kanepede oturduğunu görmek stresin bir kısmını uzaklaştırdı!"

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        "Benim çekimim ve kocamın çekimi."

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        “Birkaç dakikalığına dikkatini dağıtmak için televizyonu açtım, böylece çamaşırları kaldırabilirdim. İşte burada durmaya karar verdi."

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        "8 haftalık oğlum büyükannesinin kucağında uyuyor. Onu çok seviyorum!"

        5

        “Çocuğumun şu sıralar en sevdiği oyun."

        6

        "1 yaşındaki çocuk beni bir saatliğine parti yapmak üzere sabahın 05.30'unda uyandırmanın doğru olduğunu düşündü, sonra bu pozisyonda yere çöktü ve onu hareket ettirmeme izin vermedi."

        7

        "Kocamın beni bebeğimizle çektiği fotoğraflar ve benim onu çektiğim fotoğraflar."

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        “Banyoda bile kaçış yok! Haha!”

        9

        "Bunu bana kızımın kreş görevlisi gönderdi."

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        “Annelik, haksız mıyım?”

        11

        “Doktorun gayet iyi duyabildiğini bize bildirmesi için bugün 4 saat araba sürdüm. Bizi görmezden geliyormuş."

        12

        “Bebeğimi rahatlatmaya çalışırken uyuyakaldım ve o da yüzünü elime yasladı. Bu küçük adamı seviyorum."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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