"ÜZGÜNÜM"

Tepkilerden sonra hem yapım şirketi hem de oyuncu, özür dilemişti Konuyla ilgili açıklama yapan Hathaway, şu ifadeleri kullanmıştı:

Özellikle çocuklar olmak üzere anatomik farklılığı olan birçok insanın 'Büyük Yüce Cadı'nın tasvirinden dolayı acı çektiğini öğrendim. Kapsayıcılığa gerçekten inanan ve gerçekten zulümden nefret eden biri olarak, neden olduğumuz acı için hepinize bir özür borçluyum.

Üzgünüm. Karakterin görünüşü bana getirildiğinde uzuv farkının yaratacağı etkiyi düşünemedim. Eğer düşünseydim; sizi temin ederim bu asla olmayacaktı. Artık konuyu daha iyi bildiğime göre daha iyisini yapacağıma söz veriyorum.