Anne Hathaway oğlu için bıraktı!

Giriş: 23.01.2019 - 08:54 | Güncelleme:  

ABD’li oyuncu Anne Hathaway, oğlu büyüyünceye dek alkol kullanmama kararı aldığını söyledi. Hathaway, "Geçtiğimiz ekim ayında 18 yıllığına içkiyi bıraktım. Üç ay önce böyle bir karar verdim. Şimdilik her şey yolunda" dedi

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    ABD’li oyuncu Anne Hathaway, geçtiğimiz günlerde Elen DeGeneres’in sunduğu şov programına katıldı. 

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    "ÜÇ AY ÖNCE BÖYLE BİR KARAR VERDİM"

    Önümüzdeki 18 yıl boyunca alkol almayacağını belirten Hathaway, “Geçtiğimiz ekim ayında 18 yıllığına içkiyi bıraktım. Oğlum evdeyken bunu yapmayacağım. Üç ay önce böyle bir karar verdim. Şimdilik her şey yolunda” açıklamasını yaptı. 

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