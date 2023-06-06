AA

Bursa'da bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 9 Kasım 2022'de, Suriyeli Hüseyin Aljasem ve ailesinin yaşadığı dairede gece saatlerinde çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI Baba Aljasem'in evde bulunmadığı sırada meydana gelen yangında, eşi Amina Eltaha Elmusa (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetti. Üst kattaki dairede bulunan Ahd Alajaj, Husein Mohammed, Muhammed Nur Akkad ve Abdul Fettah Abdullah İbrahim ise dumandan etkilenmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. "Taksirle yangına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildi. Kararda, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babaları olan kardeşi Amir El Cesim'in ifadelerinde, kimseden şikâyetçi olmadıkları belirtti.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU Olaya ilişkin 9 Ocak 2023'te elektrik mühendisi ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti raporunda, bahse konu adresteki dairenin girişinin sağındaki birinci odasında çıkan yangının, fiziki delilleri ile başlangıç noktası belirtilen elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı. Yangının, Amina Eltaha Elmusa'nın elektrikli sobanın kolay yanıcı poliüretan petrol türevi tekstil malzemeleri yanında hatalı şekilde kullanımından bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurlarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varıldığı kaydedildi.