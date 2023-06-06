Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü faciada flaş gelişme! - Güncel haberler
ABONE OL

Anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturmada flaş gelişme!

Bursa'da, bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "taksirle yangına neden olma" iddiasıyla başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yangına ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü faciada flaş gelişme! - Güncel haberler
AA

Bursa'da bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 9 Kasım 2022'de, Suriyeli Hüseyin Aljasem ve ailesinin yaşadığı dairede gece saatlerinde çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Baba Aljasem'in evde bulunmadığı sırada meydana gelen yangında, eşi Amina Eltaha Elmusa (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetti. Üst kattaki dairede bulunan Ahd Alajaj, Husein Mohammed, Muhammed Nur Akkad ve Abdul Fettah Abdullah İbrahim ise dumandan etkilenmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. "Taksirle yangına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildi. Kararda, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babaları olan kardeşi Amir El Cesim'in ifadelerinde, kimseden şikâyetçi olmadıkları belirtti.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU

Olaya ilişkin 9 Ocak 2023'te elektrik mühendisi ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti raporunda, bahse konu adresteki dairenin girişinin sağındaki birinci odasında çıkan yangının, fiziki delilleri ile başlangıç noktası belirtilen elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı.

Yangının, Amina Eltaha Elmusa'nın elektrikli sobanın kolay yanıcı poliüretan petrol türevi tekstil malzemeleri yanında hatalı şekilde kullanımından bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurlarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varıldığı kaydedildi.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK SOMUT DELİL

Savcılığın takipsizlik kararında, Kimya İhtisas Dairesinin raporuna göre, 9 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları olduğuna işaret edildi.

Kararda, tüm bulgu ve raporlar ele alındığında bu kişilerin karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdikleri, bilirkişi heyeti raporunda yangının ortaya çıkmasında müteveffa Amina Eltaha Elmusa'nın bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurunun oluştuğu tespitinin yapıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki CD ve görüntü izleme tutanağında, olay yerinde şüpheli davranışlar sergileyen kişilerin bulunmadığı anlatılan kararda, çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği belirtildi.

Kararda, soruşturma sonucunda, tüm bu gerekçelerle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini verdi
GÜNDEM Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini ...
Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Gaşiye Suresi
Fecr Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fecr Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Fecr Suresi
Son dakika haberi: YKS'de 3.5 milyondan fazla aday ter dökecek
GÜNDEM YKS'de 3.5 milyondan fazla aday ter dökecek
Sivas Karalar köyünde meydana gelen kundaklamada detaylar ortaya çıkıyor!
GÜNDEM Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları ...
Cin Suresi Okunuşu ve Anlamı: Cin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Cin Suresi
KATİL YOSUN YAYILIYOR | Aman dikkat! Marmara'da tespit edildi! Karadeniz'e yayılabilir! - Haberler
GÜNDEM Dikkat! Marmara'da tespit edildi! Karadeniz'e ...
Buruc Suresi Okunuşu ve Anlamı: Buruc Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Buruc Suresi
Ahkaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Ahkaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Ahkaf Suresi
Şoke eden organ ticareti oyunu! Pasaporta fotoğrafını yapıştırdı! - En son haberler
GÜNDEM Şoke eden organ ticareti oyunu! Pasaporta fotoğrafını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.