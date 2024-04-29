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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası! - Şanlıurfa haberleri

        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, akılalmaz bir kaza yaşandı. Tandırda ekmek yapımı sırasında çocukların yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu çıkan yangında 48 yaşındaki Sebahat Nibak hayatını kaybederken, gelini 27 yaşındaki Emine Nibak ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:25
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        Anne ile gelin alevlerin ortasında kaldı! Tandır faciası!
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        Şanlıurfa'da olay, dün öğle saatlerinde Hilvan’a bağlı Dindek Mahallesi'nde meydana geldi.

        BENZİN BİDONU TANDIRA DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Sebahat Nibak (48) ile gelini Emine Nibak (27) tandırda ekmek yaptıkları sırada yanlarına gelen ailenin çocuklarının yanlışlıkla benzin bidonunu devirmesi sonucu tandır bir anda parladı ve yangın çıktı.

        ANNE GELİN ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

        Alevlerin ortasında kalan anne ve gelini mahalle sakinleri tarafından güçlükle çıkarıldı ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAYINVALİDE ÖLDÜ, GELİN AĞIR YARALI

        Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sebahat Nibak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; ağır yaralanan gelininin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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