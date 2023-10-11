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        Beton mikseriyle anne ile kızına çarpan sürücü serbest

        İzmir'de, yolda yürüyen anne ile kızı 4 yaşındaki kızına çarpan beton mikserinin sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 12:00
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        Anne ile kızına çarpan sürücü serbest
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        İzmir'di, Nadia Gençay (31) ile kızı Azra Gençay'a (4) çarpıp, yaralanmalarına neden olan beton mikserinin sürücüsü M.Ö. (47), serbest bırakıldı.

        Kaza, önceki gün Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta meydana geldi. M.Ö.'nün kullandığı beton mikseri, yolda yürüyen Nadia Gençay ile kızı Azra Gençay'a arkadan çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle anneyle kızı beton mikserinin altında kaldı. Olayı görenler, yaralıların yardımına koşarken, anne ve kızı, otomobille özel hastaneye götürüldü.

        İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Azra Gençay, hayati tehlikesi olduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Nadia Gençay'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün ifadesinde, anne ile kızı, aracın kör noktasında kaldığı için görmediğini söylediği öğrenildi.

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