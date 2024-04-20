Anne ile kızından 2 gündür haber yok!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesinde yaşayan Güler Durmaz (32), iddiaya göre dün eşini arayarak Balıklıgöl'e gitmek istediğini söyledi.

"EŞİM AĞIR PSİKİYATRİ İLAÇLARI İÇİYOR" İHA'da yer alan habere göre 10 yaşındaki kızı Hülya Durmaz ile dışarı çıkan kadın ve kızından iki gündür haber alınamıyor. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ifade eden baba Mehmet Durmaz, bu yüzden can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. Durmaz, yetkililerden eşinin ve kızının bulunması için yardım istedi.

"EN SON BALIKLIGÖL'E GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ" Her yerde çocuklarını aradığını fakat bir ize rastlamadığını aktaran Durmaz, "Öncelikle tüm Şanlıurfalı kardeşlerimden bir ricam var. Dünden beri eşim ve kızım kayıp. Kayıp olmasının nedeni de eşim psikiyatri hastasıdır, ruhsal problemleri bulunmaktadır. En son görüştüğümüzde Balıklıgöl'e gideceğini söyledi. REKLAM

"VALİMİZDEN, HEMŞEHRİLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUM" Ben de izin verdim. En son oğlumla görüşmüş, Balıklıgöl'de olduğunu söylemiş, ondan sonra telefonu kapalı bir daha haber alamadık. Burada tüm Şanlıurfalı hemşerilerimizden, valimizden, emniyet müdürümüzden rica ediyorum, bir an önce kızımı ve eşimi bulsunlar, bize teslim etsinler.