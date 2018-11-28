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Bu sabah iş yerine gidince şok oldular
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Anne kedi, köpeğin parçaladığı yavrularının başından ayrılmadı

Adana'da 5 yavru kedinin öldürüldüğü, 2 tanesinin ise kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis kedilerin köpek tarafından parçalandığını belirlerken, anne kedi yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı

28.11.2018 - 11:24 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melis Karadede ve Derya Nur Ağırtaş işlettikleri taşımacılık firmasında Minnoş adını verdikleri bir kediye bakmaya başladı.

Kedinin bir süre sonra 7 yavrusu oldu. İHA'nın haberine göre, bugün sabah saat 07.30'da da iki kadın iş yerine geldiğinde hem koltuk takımlarının dağıtıldığını hem de 5 yavru kedinin ölü olduğunu görünce şok oldu. Kadınlar hemen polisi arayarak kedilerinin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Kadınlar iki yavru kedinin de kayıp olduğunu bildirdi.



Kadınlar sabah geldiklerinde gördükleri manzara karşısında çok üzüldüklerini belirterek, "Bunu yapan insan olamaz. Daha öncede kedilerimizi balık verip öldürmüşlerdi. Şimdi de yavru kediler üzerine basılarak öldürülmüş. Bu nasıl bir vicdandır. İnsan gördüğü zaman yüreği kaldırmıyor. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Bunu yapanları mutlaka bulacağız" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kedilerinin nasıl öldürüldüğünü tespit etmek için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada kedilerin öldürülmediğini bir köpek tarafından parçalandığını güvenlik kamerası görüntülerinden saptadı.

Bu arada kedilerin annesi Minnoş ise onların başından bir an olsun ayrılmadı. Kedileri kaldırımdan toplayan sahipleri şikayetinden vazgeçti.

 

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