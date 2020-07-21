Anne kediler için “stres odaları” hazırlandı

AA

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayata geçirilen proje kapsamında anne kediler kırmızı kurdelelerle de süsleniyor. Merkez yetkilileri yapılan düzenleme sayesinde vatandaşların ilgisini çeken kedilerin günlük sahiplenme sayısını 5’ten 24’e çıkardı. Proje sayesinde süt verimlilikleri de artan kedileri vatandaşlar hafta içi 10.00-12.00 ile 14.00-16.00, hafta sonu ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ziyaret edip sahiplenebiliyor.