Suna Keskiner, Hakan Altıner, Ecmel İs ve Damla Cercisoğlu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik 'Anneme Artık DUR Lazım', 22 Mart'tan itibaren sahnelenmeye başlayacak.

Anneler ve kızlarının neredeyse dünyanın varoluşundan bu yana hiç değişmeyen çekişme ve sevgi dolu ilişkisini konu alan oyunun yönetmeni Hakan Altıner. Anne - kız ilişkisinin en sıcak ve samimi haliyle anlatıldığı 'Anneme Artık DUR Lazım'ın prömiyeri Sahne Maslak'ta gerçekleştirilecek.