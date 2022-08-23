Anne kızın katili akraba çıktı!

Kilis'te, koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 cansız beden gördü.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER
DHA'da yer alan habere göre çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.
TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ
Jandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede, son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı.
ARAÇTA KAN İZLERİNE RASTLANDI
Takibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı.
ZANLI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
CENAZELERİ TESLİM EDİLECEK
Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.
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