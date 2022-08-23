Anne kızın katili akraba çıktı!

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

DHA'da yer alan habere göre çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.