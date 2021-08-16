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Haberler Gündem 3. Sayfa ANNE OĞUL DEHŞETİ! Son dakika: Anne ile oğlu bıçakla saldırdı! Komşu vahşeti!
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Anne ile oğlu bıçakla saldırdı! Komşu vahşeti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde davalık olan iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada anne ile oğlu, husumetli oldukları aileye bıçakla saldırdı. Yaşanan kavgada baba ile kızı hayatını kaybetti

ANNE OĞUL DEHŞETİ! Son dakika: Anne ile oğlu bıçakla saldırdı! Komşu vahşeti!
Anne ile oğlu bıçakla saldırdı! Komşu vahşeti!
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İHA

Kocaeli'nde, dün saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi.

İKİ AİLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.’yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı.

ANNE VE OĞLU BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLILARI GÖZALTINA ALINDI

Yakınlarının Kübra adıyla bilinen Ebru A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet zanlılarının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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