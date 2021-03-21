Anne olmak için gün sayarken Covid-19' a yakalandı

Habertürk Tv'de cumartesi günü yayınlanan Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar programı; 32 haftalık hamileyken Covid-19' a yakalanan Gamze Sürücü' nün yaşadığı zorlu süreci ekranlara taşıdı.

"ACİLEN HASTANEYE GEL; COVİD OLABİLİRSİN"

9 Haziran gecesi 39 derece ateşim çıktı. Sabah kalktığımda doktorumla konuştum. Doktorum acilen hastaneye gelmem, pandemi döneminde olduğumuz için Covid-19 testinin zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini söyledi. Telefonu kapattığımda temasta bulunduğum ailem aklıma geldi. Onlara hastalığı bulaştırma ihtimalim beni çok üzdü ve hemen soluğu hastanede aldım. Yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 pozitif olduğumu öğrendim.

"AĞZINIZI VE BURNUNUZU AYNI ANDA KAPATIP NEFES ALMAYA ÇALIŞIN"

Verilen ateş düşürücü ilaçların sadece kısa süreli etki ettiğini anlatan Gamze Sürücü, hastalığının hızlı seyrettiğini belirtti.

"Yaşanan koku ve tat kaybıyla birlikte semptomlara nefes darlığı da eklenince doktorlar hastaneye yatmam gerektiğini söyledi. Nefes alamamak benim için çok zordu. Ağzınızı ve burnunuzu aynı anda kapatın ve nefes almaya çalışın; ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"ANNE VE BEBEK ÖLÜM RİSKİ TAŞIYOR"

Covid-19'a yakalanan gebeler, 65 yaş üzeri gibi görülmeli diyen Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof Dr. İbrahim Bildirici; son derece riskli bir hasta profiliyle karşılaştıklarını ifade etti.

"Gamze hamile olmasaydı hastalığı çok daha rahat atlatabilirdi. İleri gebelik ve Covid-19, anne adayının yoğun bakım sürecine girmesine neden oldu. O ve bebeği ölüm riski altındaydı. Benim planım; tedavisini tamamlayıp taburcu etmek ve normal gebelik takibine devam etmekti. Zamanı gelince doğumu gerçekleştiririz diye düşünürken maalesef hasta takibinde sorunlar yaşamaya başladık."

"DUYGUSAL OLARAK DİBE ÇÖKTÜM"

Durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini anlatan Gamze Sürücü, doktorların yoğun bakıma alınması konusunda karar verdiğini söyledi.

"Koku ve tat kaybıyla birlikte iştahım da kesildi. Adım dahi atamaz hale geldim. Durumum her geçen gün ağırlaştığı için doktorlar acilen yoğun bakıma alınmam gerektiğini söyledi. Medyada yoğun bakıma yatan hastaların öldüğü haberleri paylaşıldığı için yoğun bakım süreci eşittir ölüm algısı oturmuştu bende. Çok korktum, duygusal olarak dibe çöktüm." ifadesini kullandı.

“YOĞUN BAKIMA ALDIĞIMIZ EN HIZLI HASTAMIZDI”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ise Gamze Sürücü’nün hastalığının hızlı seyretmesi nedeniyle yoğun bakıma aldıkları en hızlı hasta olduğunu ifade etti.

"Durumu kritik bir hastaydı. Hepimizi çok korkuttu. Tedavi sürecinde bütün dikkatimiz onun üzerindeydi. Daha önce çok hasta gördük; kritik hastalarımızda olmuştu ama Gamze Hanım en hızlı seyirle yoğun bakıma aldığımız hastamız oldu.”

"GEBELİĞİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Işıl Köylüoğlu, Gamze Hanım'ın durumunun her geçen gün ağırlaşması sebebiyle konseyin toplandığını ifade etti.

"Bu hastalarla ilgili bilgi, gebeliğin sonlandırılmasıyla bu reaksiyonun kısmen daha iyi seyredeceği yönündeydi. Hamileliği oldukça ilerlemişti; bebeğinin yaşama şansı vardı. Annenin oksijensiz kalması durumunda bebeğin şansının da azalacağı gerçeği çok zor bir karar vermemize neden oldu. Konsey toplanarak bebeği dünyaya getirmeye karar verdi."

"HİÇBİR AMELİYATTA BU KADAR TERLEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Ameliyathanede yüksek bulaş riskine karşı her türlü önlemin alındığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Bildirici, meslek hayatında girdiği en zor ameliyat olduğunu dile getirdi.

"Ameliyathanede her birimiz astronot gibiydik. Bulaş riskine karşı tüm vücudumuzu kapatacak şekilde tulumlar giydik, maskelerimizi ve gözlüklerimizi taktık. Hiçbir ameliyatta bu kadar terlediğimi hatırlamam; çıktığımda su içindeydim diyebilirim. Virüs aktifti ve ciddi derecede sıkıntılı bir hastayı ameliyata almamız karşısında tüm ameliyat personeli risk altındaydı." ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

"2 KİLO CİVARINDA KIZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ"

Anneyi entübe etmeden önce mekanik solunum desteği verdiklerini söyleyen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Işıl Köylüoğlu, onun yardımıyla spinal anestezi yapılarak sezaryanın gerçekleştiğini söyledi.

Sezaryen başarıyla gerçekleşti. 2 kg civarında bir kız bebeğimiz oldu. Bebeği yenidoğan yoğun bakımına, anneyi ise tekrar yoğun bakıma aldık."

"MUCİZE BEBEK’TE COVİD-19 BELİRTİLERİ VARDI”

Doğum gerçekleştikten sonra bebeğe Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı İbrahim Bildirici, bebeğin covid benzeri semptomlar gösterdiğini ama pcr testinin negative çıktığını belirtti. Bu noktada Mucize Bebek’e covid benzeri bir tedavi uygulandı.

"Ameliyathanede tüm önlemleri aldık. Tüm ekibin pcr testleri negatifti. Bebek anneyle temas ettirilmedi. Ama buna rağmen bebek doğduğu andan itibaren ciddi solunum sıkıntısı yaşadı" dedi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doç Dr. Selma Aktaş ise;

"Nöbetçi hekim beni aradığında bebeğin durumunun kritik olduğunu; cihazla ilgili parametreleri değiştirseler de bebeğin oksijen almakta zorlandığını söyledi. Tansiyonu düşmeye başlamıştı. Gerekli tetkikler yeniden yapıldı. Bebeğin solunumunu desteklemek için cihazın parametrelerini yenidoğan bebeklerde hiç yapmadığımız kadar yüksek çalıştık." ifadelerinde bulundu.

"BENİ BEBEĞİMİN YANINA ALMADILAR"

Gamze Sürücü'nün eşi Anıl Sürücü, virüse yakalandığı için bebeğini göremediğini anlattı.

"Eşim hastaneye yattığında bende covid pozitiftim. Ben hastalığı ayakta atlattım. Bir gece ateşim çıktı, biraz vücudum ağrıdı o kadar. Bende pozitif olduğum için bebeğimi ve eşimi göremedim. Eşim yoğun bakımdan servise alındığında ben de bebeğimi görmeye başlamıştım."

"ANNEYE BEBEĞİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Işıl Köylüoğlu, bebeğin durumu kötü olduğu halde anneye bebeğinin iyi olduğunu söylediklerini belirtti.

"Bebeğin yoğun bakımda entübe olduğu bilgisini aldık. Ama anneye bebeğinin iyi olduğunu söyledik. Anne yaklaşık 4-5 gün boyunca non-invaziv destekle entübe olmadan sınırda idare etti. Fakat bütün değerleri giderek bozulunca entübe etmeye karar verdik. İlginçtir; anneyi entübe etmeye karar verdiğimiz gün bebeği kendi başına nefes alabilir hale geldi".

"EŞİME YALAN SÖYLEDİM"

Gamze Sürücü' nün eşi Anıl Sürücü çok zor günler yaşadığını, eşine yalan söylemek zorunda kaldığını belirtti.

"Elim kolum bağlı çok zor günler yaşadım. Elimden iyi dileklerde bulunmak, dua etmekten başka bir şey gelmedi. Sürekli doktorlarla irtibat halindeydim. Bir motivasyon sebebi arıyordum. Sürekli internetten araştırıyordum. Çünkü, sizi motive edecek insanların hayatta aslında böyle bir tecrübesi yok. Daha kötüsü de bu. Eşime 2 gün boyunca bebeğimizin iyi olduğunu söyledim; bunu yalan söyleyerek yaptım. Bebeğimizin durumu iyi değildi ama eşim bunu öğrenirse durumu daha da kötü olacaktı. Camlı bölmeden birbirimizi görebiliyorduk. Motivasyonunu yükseltmek için mektuplar yazıp hayallerimizden bahsettim."

"YENİDEN DOĞDUM"

Gamze Sürücü, yaşadığı yoğun bakım sürecinin ardından yeniden doğduğunu dile getirdi.

"Bayılttıktan sonra beni entübe ettiler. Sürecin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Sadece altı gün boyunca beni uyuttuklarını biliyorum. Ayılma sürecinde doktorun entübe cihazlarını vücudumdan ayırması beni sanki yeni bir hayata adım atmış gibi hissettirdi. Hiç böyle bir boyuta varabileceğini düşünmemiştim. Hastaneden çıktıktan sonra iki hafta kadar bebeğimin yanına yaklaşamadım. Covid' in iyice geçmesini bekledik. İki negatif almıştım ama tamamen geçmesi gerekiyordu. Sonrasında görebildim bebeğimizi." dedi.

"İKİSİNİN DE YAŞADIĞI MUCİZEYDİ"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Anıl Sürücü, kendileri için yeni bir hayatın başladığını ifade etti.

"Eşim yoğun bakımdan odaya alındığında birbirimize sarıldık. Bir daha kavuşamayacak mıyız, korkusu yaşamıştık. Bebeğimizin de iyi olduğu haberini aldık. Bence ikisinin de yaşadığı mucizevi bir olaydı. Hatta bu nedenle bebeğimizin bir adını da Mucize koyduk. Bir daha hiç kimse böyle bir şey yaşamaz umarım."

"CİĞERLERİMDE HALA KALINTILAR VAR"

Hayatı boyunca sigara dahi kullanmadığını söyleyen Gamze Sürücü, önceden sağlıklı olan ciğerlerinde hastalıktan sonra hasar meydana geldiğini anlattı.

"Efor sarfettiğimde, eğilip kalktığımda ciğerlerimin zorlandığını hissediyorum. Sanki ciğerlerimin kapasitesi küçülüyormuş gibi geliyor. Bu durum kendimi kötü hissettiriyor. Koşamıyorum, yüzemiyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bununla yaşamayı öğreneceğim."

Bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sürücü, bebeğinin ciğerlerindeki kalıntıların zamanla geçtiğini ve rutin doktor kontrollerine devam ettiklerini söyledi.