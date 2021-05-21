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Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları'ndan Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Yapılan araştırmalar anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor.” ifadelerini kullandı.

Anne sütü bebeği enfeksiyondan koruyor
AA

Prof. Dr. Karabayır, anne sütü ve enfeksiyona yakalanma sıklığına ilişkin yaptığı açıklamada, canlı bir sıvı olan anne sütünün bebeğin beslenmesini sağlamakla kalmayıp bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyonlardan da koruduğunu belirtti.

Yapılan araştırmaların anne sütüyle bir yıl boyunca beslenen bebeklerin diğerlerine göre enfeksiyon geçirme riskinin yüzde 50 daha az olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Karabayır, "Aynı zamanda bu bebeklerde ağır enfeksiyon geçirme oranı da 5 yıl daha düşük seviyelerde seyrediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Karabayır, aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikorların saptandığını, bu şekilde bebeklerin de korunabileceğini bildirerek, annenin Kovid-19 aşısı olması hem anneyi hem de bebeği Kovid-19 enfeksiyonundan koruyacağını ifade etti.

- "Temas izolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirme güvenilir"

Karabayır, Kovid-19’un anne ve bebek üzerindeki etkilerine dair yapılan çalışmalara değinerek, şunları aktardı:

“Aralık 2019’da başlayan Kovid-19 pandemisi her yaşta çocuğu etkilemekte ancak şu anki bilgilerimizle anne sütü ile bulaşmadığı kabul ediliyor. Kovid-19 enfeksiyonu geçiren annede ortaya çıkan SARS-CoV-2’a karşı antikorlarının anne sütüne de geçerek, bebeği de enfeksiyondan koruduğu biliniyor. Temas izolasyon kurallarına uydukları müddetçe emzirmenin güvenilir olduğu biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatri Akademisi başta olmak üzere pek çok çocuk sağlığı ile ilgili kuruluş, annede Kovid-19 varlığında anne ve bebeğin aynı odada kalması ile ten teması desteklemekte, annenin emzirme sırasında tıbbi maske takarak, el hijyeni önlemleri ile bebeğini emzirmeye devam edebileceğini belirtir.”

- "Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır"

Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücrelerinin mevcut olduğunu belirten Karabayır, “Anne sütü canlı bir sıvıdır. Anne sütünde annenin bağışıklık sisteminin canlı hücreleri mevcuttur. Anne sütü sayesinde bebek her 1 ml süt içinde 1,5 milyon canlı hücreyi de alır. DSÖ ve bebek ve çocuk sağlığı ile ilgilenen kuruluşlar, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ve en az 2 yaşına kadar anne sütüne devam edilmesini destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Karabayır, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin henüz tam olgunlaşmadan doğduklarını anımsatarak, "Fiziksel ve kimyasal koruyucular doğum sonrası henüz gelişmemiştir. Bu nedenle enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalarla mücadelede anne sütündeki immünolojik bileşenlere ihtiyaçları vardır. Anne sütünün besleyici özelliği yanında içerdiği canlı hücreler, probiotikler, sitokinler, immunglobulinler, oligosakkaritler bebeğin enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Bu sebeplerden dolayı anne sütü eşsizdir.” değerlendirmesinde bulundu.

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