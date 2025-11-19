Habertürk
        Anne ve 3 çocuğu zehirlendi! | Son dakika haberleri

        Anne ve 3 çocuğu zehirlendi!

        Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:40
        Anne ve 3 çocuğu zehirlendi!
        DHA'nın haberine göre; olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı.

        Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı.

        Ambulansa alınan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin yetişkin olan çocuğunun ise hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Ailenin tedavisinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

