Düşük bütçeyle ancak bu kadar!

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Akçaabat ilçesindeki Şehit Samet Uslu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olan N.A. adlı genç kız, anne ve babasının kendisine şiddet uyguladığını ve okula göndermediğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Genç kızın şikayet üzerine harekete geçen jandarma, anne ve babayı gözaltına alarak, ifadesine başvurdu. İfadesi alındıktan sonra anne ve babayı serbest bırakan Jandarma yaşananları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bildirdi.

KORUMA ALTINA ALINDI OKULA KAVUŞTU



Anne ve babasının ablasını okula göndermediği için evden kaçtığını ve devlete sığındığını ileri süren N.A. babasının kendisine, ‘Okuyup da adam mı olacaksın’ dediğini belirtti.

Babasının sinirlendiği zaman kendisini dövdüğünü belirten N.A., ablasının yönlendirmesiyle şikayetçi olduğunu itiraf etti. N.A., okula gitmek ve devlet tarafından koruma altına alınmak istedi. Koruma altına alınan N.A.’nın okula gitmesi sağlandı.

Bu arada 60 gün devamsızlık yaptığı belirlen N.A.’yı okulundan kimsenin aramadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.