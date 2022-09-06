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Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasının öldüğü kazaya görev için gitti! En acı tesadüf! - Günün Haberleri
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Kaza yerine görevli olarak gitti! En acı tesadüf!

Şanlıurfa'da, durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet (60) ile eşi Şükran (61) Erten, hastanede hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü

Anne ve babasının öldüğü kazaya görev için gitti! En acı tesadüf! - Günün Haberleri
Kaza yerine görevli olarak gitti! En acı tesadüf!
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DHA

Şanlıurfa'da kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi.

OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EN ACI GÖREV

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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