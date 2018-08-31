"Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü" iddiasına Bakanlıktan yanıt!

Sağlık Bakanlığı, medyada “Anne ve karnındaki bebeği taburcu oldukları gün öldü’’ başlığıyla yer alan haberle alakalı olarak yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Haberde adı geçen hasta 22 Ağustos 2018 tarihinde akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmiştir. Acil serviste yapılan değerlendirmelerin ardından, pnömotoraks (akciğerde hava kaçağı) ve kaburga kırığı teşhisi ile aynı hastanenin Göğüs Cerrahisi Servisine yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Aynı zamanda 35 haftalık gebe olan hasta yatış süresince her gün kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından muayene edilmiş gebelik yönünden hiçbir sorun saptanmamıştır.



28 Ağustos 2018 sabah saatlerinde şifa ile taburcu edilen hasta aynı gün akşam saatlerinde tekrar rahatsızlanarak 112 ambulansı ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiş, yapılan ilk müdahalede hastanın ve bebeğin ex olduğu görülmüştür. Bebeğin yeniden canlandırma işlemine cevap verebilme ihtimali göz önünde bulundurularak sezaryen ile doğumu gerçekleştirilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kaybedilmiştir.



Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hastane yönetimi tarafından idari inceleme başlatılmış olup, Cumhuriyet Savcılığınca da adli soruşturma devam etmektedir."

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