Anne ve kızına çarpan sürücüye esnaftan dayak 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, anne ve kızına yaya geçinde çarpan sürücü, iddiaya göre kaza yerinden kaçmak isteyince cadde üzerindeki esnaftan dayak yedi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına minibüs çarptı. Çevredeki vatandaşlar anne ve kızının yardımına koştu.

ESNAF SÜRÜCÜYE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada aracından inip bir süre anne ve kıza bakan sürücü, daha sonra iddiaya göre kaza yerinden kaçmak isteyince esnafın müdahalesi ile karşılaştı. Sürücü, çevredeki esnaf tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü, anne ve esnaf tarafından darbedildi. Bu sırada bir vatandaş yayalara çarpan aracın camını yumrukladı.

"BABAMA YUMRUK ATINCA ORTALIK KARIŞTI"

Yaşananları anlatan esnaf Giray Değirmenci, "Biz burada esnafız. Çalıştığımız esnada yaya geçidinden geçen anne ve kızına araba çarpıyor. Sonrasında babam görüp yardıma koşuyor. Kaza sonrası sürücü kaçmak istiyor. Babam izin vermeyince aralarında arbede çıkıyor. Sürücü babama yumruk atınca ortalık karıştı. Bizde koştuk karşılık verdik. Yanında eşi de vardı o ayırmaya çalıştı. Olayın ardından ifadelerimizi verdik" diye konuştu.