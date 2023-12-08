"Anne yalvarırım bu sefer yapmamış ol..."

Babasını kaybeden Devin’in derinden sarsıldığı tanıtımda Hülya’nın Devin’e destek olması izleyenleri şaşırtırken, Leyla’nın “Kötü her zaman kötüdür, değişmez!” sözleri dikkat çekiyor. Ergun’un kazasının bir cinayet olabileceği ihtimali akıllarda soru işaretleri oluştururken; Aslan bu işin arkasında Hülya’nın olmasından şüpheleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 24. Bölüm Tanıtımı;

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