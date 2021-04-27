DHA

Kaza, 21 Nisan günü akşam saatlerinde Meram ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Peruzet Koçak, torunu Ayşe Miray Doğru ile iftar için alışverişten dönerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mehmet Urmamen yönetimindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, anneanne ve torununa çarptı.

Metrelerce savrulan Peruzet Koçak olay yerinde, torunu Ayşe Miray Doğru ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü Mehmet Urmamen ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Urmamen, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.