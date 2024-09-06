Anneannesine gitmek için evden çıktı bir daha dönmedi: Ayça'dan günlerdir haber yok

Üsküdar'a bağlı Selami Ali Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu, 30 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında anneannesine gitmek için evden çıktı.

Ayça'nın annesi Aylin Karahanoğlu "Kızım cuma günü evdeydi. Anneannesine diye çıktı. Gidiş o gidiş bir daha haber alamadım. Tam 7 gün oldu. Haber alamıyorum, çok kötü durumdayım. Evladımdan haber istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

Ayça'nın babaannesi Emel Karahanoğlu da "Ben de buradan kızıma seslenmek istiyorum. Allah rızası için bir gören duyan varsa haber versin. Perişan olduk, 7 gündür bir haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı çok merak ediyoruz. Gören duyan varsa Allah rızası için ihbar etsin. Ayça neredesin? Bir haber ver, telefon et" şeklinde konuştu.