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Olay, 17 Nisan 2018'de merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Elif Tul'dan iki gün haber alamayan çocukları eve polis yardımı ile girdiklerinde, annelerinin cansız bedenini buldu. Bu sırada Tul'un torunu İsmail Canik "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Canik'i yakınları ve komşuları sakinleştirdi. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Elif Tul'un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Polis, evdeki kapılarda zorlama olmadığını ve kadının cebindeki 1000 lirasının çalındığını saptadı. Ekipler, katil zanlısının Tul'un yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek yaptıkları araştırmada, yaşlı kadının yakınlarını tek tek sorguya aldı. Elif Tul'un işsiz torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için anneannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra sürekli evin önünden geçtim" dedi. Mahmekeye çıkarılan Canik, tutuklandı.
DHA'nın haberine göre Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Canik anneannesini öldürmediğini iddia etti. Duruşmada, sanığın, emniyetteki ifadesinin bulunduğu tutanakta imzası yer alan polis memurları tanık olarak dinlendi. Polis memurları, sanığın, avukatı huzurunda ifadesini aldıklarını belirterek, "Kendisi ifade verebilecek durumdaydı. Herhangi bir olumsuz duruma rastlamadık" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra heyet, 'basit haksız tahrik' gerekçesi ve sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 20 yıla indirdi.
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