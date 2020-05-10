AA

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 40 gündür kapalı olan çiçekçilerin yüzü, Anneler Günü'nde güldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dünden itibaren çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor. 40 günlük aranın ardından dün iş yerlerini açan çiçekçiler, telefonla aldıkları siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Siparişler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle adreslere teslim ediliyor.

Kayseri Çiçekçiler Derneği Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçekçi esnafının çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Anneler Günü'nün 40 gündür iş yapmayan çiçekçi esnafına "ilaç" gibi geldiğini belirten Doğan, "Çiçeklerimizin çoğunu bu süreçte attık, tamanına yakını bozuldu. İki gündür gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüsten sonra işlerimizin açılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların daha çok orkide tercih ettiğini aktaran Doğan, birçok yerde orkidenin tükendiğini dile getirdi. Doğan, kazablanka ile gül ve papatya karışımına da rağbetin çok olduğunu vurguladı.