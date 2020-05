Anneler Günü klibinde çocuklar anne, anneler çocuk oldu - İSTANBUL

AA

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu 3-F sınıfı öğretmeni Perihan Akgöz, her yıl Anneler Günü'nde velilere yaptığı sürprizi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitime uzaktan devam edilmesi nedeniyle yapamadı. Bu yıl farklı bir yöntem izlemeye karar veren Akgöz, öğrencileri ve velilerinin katılımıyla bir video klip hazırlamaya karar verdi.Fikrini velilerle paylaşan Akgöz, klipte yer almak isteyen öğrenciler ve annelerinden Nil Karaibrahimgil'in "Annelere Ninni" şarkısı eşliğinde bir video klip hazırlamalarını istedi.Kız öğrencilerin anne rolüne girerek, annelerine çocuk muamelesi yaptığı, erken öğrencilerin ise şarkının "Uyusun da büyüsün anne/Şıkır şıkır yürüsün anne/Elinden geleni yaptın, daha ne?/Hadi şimdi uyu güzel anne" sözlerinin yer aldığı nakarat kısımlarını playback yaptıkları klip, eğlenceli anlara sahne oldu.Çocukların, annelerinin kendileri için yaptığı fedakarlıkları canlandırarak anlattıkları klip, tüm emektar annelere hediye edildi.AA muhabirinin sorularını yanıtlayan öğretmen Perihan Akgöz, öğrencilerinin kendisine "her şeyin en iyisini bilir" şeklinde bir anlam yüklediklerini ifade ederek, "Sandıkları gibi her şeyi bilmiyorum elbet ama bildiğim bir şey varsa o da öğrencini ve öğrencini dünyaya getireni seveceksin. İyi öğretmen olmak istiyorsan bütün mesele bu." dedi.Mesleğinde 11. yılını doldurduğunu dile getiren Akgöz, ilk yılından itibaren öğrencileri ve ailelerini çok sevdiğini, onlar tarafından çok da sevildiğini söyledi.Mümkün olduğunca özel günlerini kutlamaya ve değerli olduklarını hissettirmeye çalıştığını belirten Akgöz, "An geldi Anneler Günü'nde beklemedikleri anda sürprizlerle hissettirdim sevdiğimi. Neden mi? Çünkü onlar benim anne olmadan o duyguyu hissettirenlerimin anneleri. Onlar benim anne olduktan sonraki empati kaynağım." ifadelerini kullandı.- "Öğrencilerim annelerinden gizli sürpriz yapamayacak kadar küçükler"Akgöz, bu yılki sürprizi salgın nedeniyle yapamadığı için yeni bir fikir düşündüğünü aktararak, şöyle devam etti:"Dünyayı saran virüs bize de dokunmasın diye bütün öğrencilerim evlerinde. Üstelik annelerinden gizli sürpriz yapamayacak kadar da küçükler. 'Bu yıl da sürpriz olmasın, hep birlikte işin içinde olalım, geleceğimize bir anı bırakalım.' dedim. Anne ve çocukları bir araya getirerek bir video çekmeye karar verdim. Durumu velilerime anlatmak için video konferansla veli toplantısı düzenledim. Fikrimi velilerimle paylaştım. İstekli olan velilerimiz ile bir klip çekeceğimizi söyledim. İstekli velilerim bana dönüş yaptılar. İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyen, her parçasını büyük bir hayranlıkla dinlediğim Nil Karaibrahimgil'in 'Annelere Ninni' adlı parçasına klip çekmeye karar verdim."- "Kız öğrencilerimiz anne rolüne girdi"Şarkının sözlerini gönüllü öğrenciler ve velilere paylaştırdığını dile getiren Akgöz, "Biraz espri katalım dedik. Kız öğrencilerimiz anne rolüne girerek, annelerine çocuk muamelesi yaptılar. Erkek öğrencilerimiz anne olamayacağı için de onlara nakarat kısımlarını verdim. Erkekler çocuk olmaktan, erkek anneleri, anne olmaktan kurtulamadılar tabii. Velilere şarkının sözlerine uygun bir durum yaratmalarını ve videolarını çekmelerini, sonra da videoları bana iletmelerini söyledim." diye konuştu.Velileri tek tek arayarak yönlendirmeler yaptığını belirten Akgöz, çekilen videolar kendisine ulaştıktan sonra montajını yaparak klibi hazır hale getirdiğini kaydetti.Akgöz, 3-F sınıfı öğrencileri ve velileri adına yeryüzündeki bütün annelerin ya da anne olmadan o şefkatini hissedebilenlerin Anneler Günü'nü kutladı.- "Evde kaldığımız bu sıkıntılı süreçte eğlenceli dakikalar geçirdik"Videoda yer alan öğrencilerden Arif Sıraç Dönmez'in annesi Hacer Dönmez ise öğretmeninin teklifi üzerine anı olması için projeye katıldıklarını anlattı.Oğluyla videoyu çekerken çok eğlendiğini dile getiren Dönmez, "Evde kaldığımız bu sıkıntılı Kovid-19 salgını sürecinde, eğlenceli dakikalar geçirmemizi sağladı. Videoyu çekerken oğlumun beni tutmaya çalışması, onun omzuna yaslanırken yaşadığım duygular harikaydı." diye konuştu.