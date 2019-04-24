Anneler Günü'ne sayılı günler kala vatandaşlar Anneler Günü ne zaman şeklindeki sorularına cevap arıyor. Annelerine hediye almak isteyen ya da küçük sürprizler yapmak isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarına şimdiden başlıyor. Her yıl dünya genelinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü bu yıl da çeşitli kutlamalar ve etkinliklerle kutlanacak. Anneler hediyeler ve güzel sözlerle onurlandırılacak, annelerin önemi bir kere daha hatırlanacak. İşte Anneler Günü ne zaman sorusunun cevabı...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıyor. Bu yılda 12 Mayıs Pazar 2019'da kutlanacak. Birbirinden değerli hediyeler alacak olan çocuklar annelerinin yüzünü güldürecek. Hediye alınmasa bile anneler hatırlandıkları için sevinecekler.

Her ülkede farklı tarihlerde kutlanılan Anneler Günü, Rusya'da Kasım'ın son günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü haftasında Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Anneler Günü 12 Mayıs 2019 yani pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD’li Anna Jarvis, çok sevdiği annesinin ölümü üzerine 1908’de tüm arkadaşlarını çağırarak bir anma günü düzenlendi. Bir çığ gibi yayılan kutlama 1914’te ABD Kongresi’nin onayıyla ülke çapında “Anneler Günü”ne dönüştü.

ABD’nin Philedelphia Eyaleti’nde 9 Mayıs 1966 günü Anna Jarvis’in annesi öldü. Annesini çok seven Anna Jarvis’in üzüntüsü aylarca sürdü. Hayatta kimsesi kalmayan Anna Jarvis yaşama küstü. Yemedi, içmedi bir ara ölmeyi bile düşündü. Jarvis’in bu durumunu yakından izleyen komşusu onunla arkadaş oldu.

Bir gün yaşlı komşusu söyleşi sırasında Jarvis’e “İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Bu bir doğa kanunudur” dedi. Jarvis bu sözlerden çok etkilendi. Ancak bunu duymak Jarvis’in annesine olan sevgisini azaltmadı. Aradan geçen süre içinde ölüm sözcüğünün soğukluğu gitti, yerine anne sevgisinin sıcaklığı geldi.

Artık Jarvis annesini gözyaşları ile değil, severek anmaya başladı. Jarvis’in annesinin ölüm yıl dönümünde bütün arkadaşları eve geldi. O gün Jarvis arkadaşlarına, “Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim” dedi.